Laurent Kurth « accroché » au Château

Laurent Kurth fait désormais partie des meubles du Château de Neuchâtel. Le portait de l’ex-conseiller d’État neuchâtelois a été accroché lundi dans la salle des Chevaliers. Il s’agit là d’une tradition neuchâteloise vieille de près de 65 ans. La cérémonie s’est déroulée en présence d’anciens ministres du Conseil d’État, du gouvernement actuel in corpore, de la famille de Laurent Kurth et de l’artiste auteure du projet.

Pour son portrait, l’ancien chef du Département des finances et de la santé a choisi une photographie réalisée par l’artiste Aline Henchoz. Cette dernière a entre autres travaillé pendant des années au service de communication de la Ville de La Chaux-de-Fonds et est notamment titulaire d’un bachelor en communication visuelle à la Haute école d’art et de désign de Genève.

Laurent Kurth explique que les services qu’il a dirigés l’ont conduit à choisir l’école Pierre-Coullery, à La Chaux-de-Fonds, comme décor pour son portrait. Rénové par le service des bâtiments de l’État, ce lieu patrimonial accueille des formations en santé et a permis ainsi de réunir symboliquement plusieurs de ses champs d’action. /comm-dpi