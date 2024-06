Arrestation après une escroquerie au faux policier

De faux policiers ont été arrêtés. Ces derniers ont escroqué des personnes âgées dans le canton entre le 18 et le 25 juin. Les malfrats ont prétendu les contrôler et sont parvenus à obtenir des sommes d’argents et les cartes bancaires, précise la Police neuchâteloise dans un communiqué ce jeudi. La Police cantonale genevoise a interpellé une personne en possession de l’argent de l’une des deux victimes concernées ce jeudi. Le scénario typique dans ce genre d’escroquerie prévoit généralement une visite à domicile pour remettre des valeurs ou encaisser de l’argent. Une pratique qui n’est jamais effectuée par la Police, rappelle-t-elle.

Une instruction pénale a été ouverte auprès du Ministère public et les autorités appellent à la prudence. Ce genre d'arnaqueurs sévissent déjà par téléphone. La population est encouragée à prévenir les ainés « qu’en aucun cas il ne faut remettre à des inconnus des cartes bancaires et leurs données, de même que toute autre valeur. » En cas de doute, il est conseillé d’appeler immédiatement le 117. /comm-fba