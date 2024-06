Programmation plurielle et engagée au NIFFF à Neuchâtel

Le NIFFF s’apprête à envahir une nouvelle fois Neuchâtel. Le festival international du film fantastique se tiendra du 5 au 13 juillet dans les salles, mais aussi à l’open air de la Place du marché et dans tout le jardin anglais. 124 projections sont au programme de cette 23e édition.

« Cette année, les récits féministes et écologiques ont dessiné une programmation plurielle et engagée. Ils passent de l’intime au spectaculaire, imposant plus que jamais le cinéma fantastique comme un vecteur crucial pour exprimer les bouleversements sociétaux et politiques qui secouent l’actualité », a déclaré jeudi Pierre-Yves Walder, directeur général et artistique.

La carte blanche de l'invitée d’honneur, Asia Argento, ainsi que celle de la drag queen suisse Moon reflètent « également la diversité et cet engagement », a ajouté le NIFFF. L'actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, chanteuse et DJ italienne, très engagée dans le mouvement #MeToo, sera notamment présente à l’open air, lors de la présentation de « Les yeux sans visage » de Georges Franju.





Une partition égalitaire

« On a traité 1500 films tous formats confondus pour faire notre sélection. On continue notre mission de tête chercheuse en proposant des 1ère ou 2e œuvres, tout en n'oubliant pas les auteurs confirmés comme le français Bruno Dumont avec "L'empire", une sorte de Star Wars chez les Chtis ou Ti West avec "Maxxxine", ultime volet de sa trilogie », a ajouté Pierre-Yves Walder.

Près de la moitié des 14 films de la compétition internationale sont signés par des femmes ou des personnes non-binaires, dont Veronika Franz avec « Des Teufels Bad », Camila Beltrán avec « Mi Bestia », Shalini Ushadevi avec « Ennennum » et Jane Schoenbrun avec « I saw the TV glow », un teen movie queer et horrifique. Le film d'ouverture « Animale » y concourt également. Sa réalisatrice, la Française Emma Benestan et l'actrice Oulaya Amamra seront présentes lors de la cérémonie d'ouverture le 5 juillet.