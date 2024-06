Le funiculaire qui circule entre La Coudre et Chaumont à Neuchâtel doit subir des essais mensuels de freins. Ces jours-là, un service de bus prendra le relais avec des horaires modifiés. Le 12 juin, le 24 juillet, le 28 août, le 11 septembre, le 23 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre, les départs de La Coudre se feront à 8h15, 8h45, 9h15, 10h15 et 10h25.

Les départs depuis Chaumont en bus sont quant à eux programmés à 7h50, 8h20, 8h40, 9h10 et 10h. /comm-sbm