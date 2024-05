Florence Nater nommée présidente du Conseil d’État

Le gouvernement neuchâtelois nomme sa présidence. Florence Nater (PS), cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, a été désignée présidente du Conseil d’État pour la période du 1er juin 2024 au 26 mai 2025. Elle succède à Alain Ribaux (PLR) et exercera cette fonction pour la première fois depuis son élection en mai 2021, précise un communiqué vendredi des autorités. La cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation, Crystel Graf (PLR), a été nommée en tant que vice-présidente.

Pour sa nouvelle photo officielle, le Conseil d’État a voulu valoriser la société civile et y est présenté comme « accessible et engagé », ajoute le communiqué. /comm-gtr