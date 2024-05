Les bus se raréfient entre Les Verrières et Pontarlier

L’avenir s’annonce morose pour les usagers transfrontaliers des bus de la ligne 590 qui relie le Val-de-Travers à Pontarlier. Selon le projet d’horaire 2025 des transports publics, en consultation jusqu’au 9 juin, le nombre d’aller-retour entre Les Verrières et la cité française passeront de 8 à 2,5 en semaine (un aller tôt le matin depuis Pontarlier et deux rotations en fin d’après-midi) et de 6 à 0 pendant les week-ends.

Au-delà de ce tronçon franco-suisse, c’est l’ensemble de la ligne qui circule jusqu’à Fleurier et Couvet qui est touché. Sur les 28 paires de courses il ne devrait en rester plus que 18 dès le 15 décembre.





Le nerf de la guerre

Le problème est financier. Pour obtenir des subventions de la Confédération, les véhicules doivent transporter un certain nombre de passagers. Les écoliers, pendulaires et voyageurs inter-villages, qui composent l’essentiel des usagers de la ligne 590 ne sont pas suffisamment nombreux à l’heure actuelle. En réduisant le nombre de courses, le Canton espère atteindre le quota requis pour prétendre aux aides fédérales, ce d’autant plus que la France ne participe pas au financement.