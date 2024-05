Une élection qui restera dans l’histoire de la Ville de Neuchâtel

Du rose, du vert et du violet. Trois couleurs pour une victoire, celle du PS, du parti écologiste et de la lutte féministe. L’éclatant succès de la liste commune socialiste et verte dimanche lors du second tour à l’élection au Conseil communal restera dans les annales. Ce dimanche 12 mai 2024 est à marquer d’une pierre blanche pour la gauche qui a réussi à faire élire ses quatre représentants, soit les Vertes Nicole Baur et Johanna Lott Fischer et les socialistes Julie Courcier Delafontaine et Jonathan Gretillat. Seule élue de droite, la PLR sortante Violaine Blétry-de Montmollin s’inquiète toutefois de la tournure que prendront les débats politiques au sein du législatif. « Je pense qu’une politique de blocage n’est pas bonne, mais c’est le risque avec un tel déséquilibre. C’est ce qui m’inquiète le plus ».