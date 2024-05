La gauche en force au Conseil communal de Neuchâtel

La gauche remporte une majorité écrasante au Conseil communal de Neuchâtel. Les socialistes Jonathan Gretillat (4'898 suffrages) et Julie Courcier Delafontaine (4'238 suffrages) ainsi que les Verts Nicole Baur (4'626 suffrages) et Johanna Lott Fischer (4'197 suffrages) ont été élus lors du second tour de l’élection à l’exécutif neuchâtelois ce dimanche. Le cinquième siège revient à la libérale-radicale sortante Violaine Blétry-de Montmollin (3'461 suffrages) qui sera seule à représenter la droite à l’exécutif. Les deux conseillers communaux sortants, le PLR Didier Boillat et le Vert’libéral Mauro Moruzzi ne sont donc pas réélus. L’indépendant Gilles Crelier arrive en 7e position du scrutin. La participation s'est élevée à 27,5%.