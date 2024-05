Un site pour que les jeunes trouvent un job

Aider les jeunes à trouver un petit job. Le Service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds propose, depuis ce lundi, un site internet pour permettre aux jeunes de 13 à 17 ans de se faire un peu d’argent. Le projet, intitulé « Job à 1'000m », offre également la possibilité pour les particuliers de leur offrir une première expérience professionnelle et de bénéficier ainsi de leur aide pour des petites tâches du quotidien. Cela comprend les promenades de chien, les petits travaux de jardinage ou de l’aide dans le domaine de l’informatique. Au-delà d’offrir aux jeunes la possibilité de trouver un petit job, ce projet est l’occasion « de s’entraider, mais également de créer un lien intergénérationnel », peut-on lire dans le communiqué transmis ce lundi. « Il valorise la solidarité locale et contribue au développement personnel et professionnel des jeunes de notre Ville », salue la Ville de La Chaux-de-Fonds. Une séance d’accueil, pour obtenir plus d’informations, est organisée le mardi 18 juin de 17h30 à 19h dans les locaux du Service de la jeunesse, à la rue de la Serre 12. Par contre, le site de « Job à 1'000m » est déjà opérationnel dès à présent. /comm-lgn