De l’obésité au Marathon des sables au Maroc

Un changement de vie radical ! Fabio Ribeiro a participé au Marathon des sables à la mi-avril, une traversée du désert du Sahara au sud du Maroc. Une course à pied de 250 kilomètres, en six étapes et en autosuffisance alimentaire. Le Chaux-de-Fonnier de 31 ans participait à son premier raid. Une aventure d’autant plus spectaculaire que Fabio Ribeiro pesait encore 110 kilos en mars 2023. Il n’en faisait plus que 65 en décembre.





Une transformation pour calmer les angoisses

Fabio Ribeiro expliquait mardi dans La Matinale RTN, que sa transformation ne découle pas d’une volonté de perdre du poids. « C’était plutôt une question de bien-être. J’avais des angoisses en lien avec mes examens pour l’obtention d’un brevet fédéral. » Des angoisses qui l’empêchaient de réviser. Il a cherché sur internet des solutions pour lutter contre ce phénomène et a alors commencé la course à pied. « Ça a été très dur au tout début. Je faisais 2,5 kilomètres en 30 minutes, autant dire que j’allais plus vite en marchant. » Les angoisses sont ensuite revenues et Fabio Ribeiro est retourné sur le net pour suivre d’autres conseils : mieux dormir et manger moins gras. « Ce qui a fait qu’en deux mois et demi j’ai perdu 20 kilos sans m’en rendre compte. Ensuite j’ai adopté ce mode de vie, car je me sentais beaucoup mieux. ».