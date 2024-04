Oui au rachat de l’Hôpital de La Béroche

La Grande Béroche va acheter l’ancien Hôpital de La Béroche. Le Conseil général a donné son accord lundi soir à un crédit de près de 2 millions 300'000 francs pour racheter le complexe de cinq bâtiments. Un investissement accepté à l’unanimité des membres présents.

Le site n’est plus utilisé comme hôpital depuis 2016. Il n’est occupé qu’en partie. La Commune envisage de consacrer les lieux à l’accueil des seniors et à des affectations scolaires et parascolaires, ce qui réclamera des investissements supplémentaires. /jhi