Collision entre un train et un tracteur aux Ponts-de-Martel

Un train et un tracteur se sont percutés dans la Vallée des Ponts. La centrale neuchâteloise d’urgence a été informée mardi à 11h56, qu’un accident ferroviaire avait eu lieu sur le passage à niveau des Ponts-de-Martel, en direction du Petit-Martel. Selon un communiqué de la Police, aucun dommage matériel n’a été causé, puisque le tracteur a pu réaliser une manœuvre d’évitement. Aucun blessé n’a été annoncé et la trentaine d’écoliers présents dans la rame ont pu rejoindre leur domicile grâce à des navettes mises à disposition par TransN. Une desserte de bus a ensuite été mise en place entre La Corbatière et Les Ponts-de-Martel. Le Ministère public a ouvert une instruction pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident, qui a mobilisé deux patrouilles du groupe technique accident de la Police neuchâteloise. /comm-fba