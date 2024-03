Le surendettement peut devenir le problème de tous

Tout un chacun peut être un jour confronté à des problèmes de surendettement. Dans le cadre de la Swiss Money Week, l’Etat de Neuchâtel et ses partenaires tels que le Centre social protestant (CSP) et Caritas, lancent de nouvelles actions. Une campagne qui se déclinera autour de cinq messages sur les réseaux sociaux et a pour thème « La vie et le porte-monnaie ». L’occasion d’aborder sans tabou les questions d’argent.

Dans le canton de Neuchâtel, 9,3% de la population a au moins une dette à l’Office des poursuites. Un taux nettement supérieur à celui du pays qui est de 5,6%. Le message principal de cette action est de faire comprendre que l’augmentation non-maîtrisée des dettes peut concerner tout le monde. Et cette situation peut être en lien avec de nombreux événements de la vie, comme un divorce, la perte d’un emploi, la maladie, mais aussi la naissance d’un enfant ou le départ du domicile parental. « Il faut modifier l’image qu’on a parfois des personnes endettées », relève Judith Notter. Pour la chargée de projet dans la lutte contre le surendettement au sein du Service de l’action sociale, « bien souvent le budget est parfaitement équilibré. Et puis, il y a un changement, un basculement dans la vie qui fait que ce qui fonctionnait bien jusqu’à présent ne fonctionne plus ».