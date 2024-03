Le journalisme à l’honneur à l’Université

L’exposition est ouverte au public et aux écoles du 16 mars au 15 avril à l’Université de Neuchâtel, au troisième étage du bâtiment du 1er mars. En parallèle, un concours, sponsorisé par les médias régionaux est organisé. Il s’agit d’effectuer une recherche et de soumettre votre propre article, vidéo ou podcast. Le thème est libre et la meilleure contribution sera récompensée par un prix et peut-être publiée dans un des médias régionaux. /crb