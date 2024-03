Communales: les Vert’libéraux ne veulent pas « bannir la bagnole » à Neuchâtel

Le PVL se défend de prôner une politique qui « bannit la bagnole ». « La voiture est importante pour un certain nombre de gens. Il faut trouver un équilibre, on pense pouvoir le trouver en encourageant les gens à prendre d’autres moyens de transports. On trouve dommage que les voitures prennent de l’espace là où on pourrait faire des jardins, ou des terrasses, ou des activités qui sont beaucoup plus conviviales qu’un parking », explique Pierre-Yves Jeannin.

Les Vert’libéraux de Neuchâtel militeront pour des services de proximité, une qualité environnementale, ainsi que le développement des mobilités et de l’efficience énergétique des bâtiments.