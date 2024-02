La politique culturelle cantonale revue

Le Canton de Neuchâtel revoit sa politique pour l’encouragement des activités culturelles et artistiques. Le Conseil d’Etat vient d’adopter le projet de nouvelle loi, la LEAC et il l’a présenté ce jeudi. Un projet issu d’une collaboration avec les milieux culturels et les communes. C'est une nouvelle mouture, après une première version en 2020 qui avait suscité de l'insatisfaction. L’actuelle loi sur la culture date de 1991, il était donc nécessaire de la revoir pour être en accord avec son temps. Le projet comprend les nécessités liées à la durabilité, qu’elle soit environnementale, économique ou sociale, ainsi que le développement de l’accès à la culture.

La nouvelle loi entend clarifier les rôles de l'Etat et des communes dans le domaine de l'encouragement à la culture. La concertation est encouragée afin d'atteindre des objectifs communs et de mettre en place des politiques culturelles coordonnées. « Ce qui est important, c’est l’ensemble du soutien public », explique Alain Ribaux. « Si on veut soutenir de manière cohérente les acteurs culturels, il faut que la concertation existe, en particulier entre canton et communes », poursuit le conseiller d’Etat en charge de la culture. Ce projet de loi permettra justement d’ancrer cette concertation et de mieux définir les rôles.