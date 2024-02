Augmenter le nombre de places en EMS

Dans un deuxième temps, après la formation de nouvelles personnes, l’accompagnement dans les écoles nécessaires et la création de places en stage, le Canton s’attaquera à l’amélioration des conditions de travail.







Retrouver de nouvelles places en EMS

La politique cantonale ne change pas : il faut garder les aînés le plus longtemps possible à domicile. Mais en parallèle, il est important d’augmenter le nombre de places dans les établissements médicaux-sociaux. Les besoins sont croissants, alors que les « baby-boomer » arrivent à la retraite. L’offre des 53 EMS neuchâtelois a été évaluée, une partie d’entre eux doit être rénovée pour répondre aux normes réglementaires. Mais il faudra aussi construire : des extensions sont prévues et permettront la création de 300 places, d’ici 2035. 900 autres lits verront le jour grâce à la construction de nouveaux bâtiments, avec l’accompagnement du service cantonal de la santé publique si besoin. Laurent Kurth, chef du département de la santé est confiant : « On va trouver les partenaires et les projets architecturaux vont se faire. Le gros défi est sur les exploitants, certains voient les difficultés de recruter du personnel. C’est une des raisons pour lesquels on vient avec ces deux rapports simultanément. »