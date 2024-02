Une programmation bien fournie pour le 19e Festival du Film Vert

Le Festival du Film Vert a dévoilé jeudi dans un communiqué le programme de sa 19e édition qui se tient entre le 2 mars et le 14 avril. Au menu, 400 projections - dont une soixantaine de documentaires - prévues sur six semaines dans plus de 100 lieux différents. Dans le canton de Neuchâtel, des événements sont prévus à Cernier, Colombier, Hauterive, La Chaux-de-Fonds, La Tène, Le Locle, Neuchâtel et St Aubin. La manifestation est répartie entre la Suisse, la France et le Tessin, notamment dans les écoles.

Le but de l’événement est de « montrer au public la beauté de la nature, l’importance de la protéger, et proposer des pistes pour y parvenir » à travers des ateliers et autres animations autour du développement durable, rappelle le communiqué.

Le film Ruptures, d’Arthur Gosset a séduit le jury et se voit attribuer le Prix Jouvence et le Prix Albert Schweitzer. Il sera projeté 17 fois pendant le Festival, notamment lors de la soirée d’ouverture, le 2 mars à la Vallée de Joux. Pour marquer cette édition, il faut également compter sur Naïs au pays des loups, de Rémy Masseglia et sur Plastique, le suicide collectif ? de Peter Charaf. Les organisateurs attendent plus de 20'000 spectateurs et espèrent que ces films « donneront espoir et envie d’agir ».

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site du festival. /comm-fba