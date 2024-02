Qui soutient l’économie locale à Neuchâtel ?

Mars 2020 : le coronavirus s’abat sur la Suisse et le monde, remaniant les habitudes de consommation. Août 2020 : le canton de Neuchâtel lance un « appel à consommer et investir local », comme le titrait alors RTN, avec sa campagne « J’agis pour mon canton. Et toi ? ». Un coup de pub à hauteur de 150'000 francs, lancé pour deux mois, afin d’inviter la population et les entreprises à consommer dans la région.

En 2024, avec le renchérissement du coût de la vie et des matières premières, nombreux sont les commerces et les restaurants qui sont menacés. On peut citer par exemple la fermeture du Restaurant des Halles à Neuchâtel comme exemple, mais il y en a évidemment d’autres aux quatre coins du canton, avec un impact plus ou moins important à l’échelle locale. Avec cette question au bout des lèvres : « Que fait le canton pour nous aider ? ».

La réponse de Matthieu Aubert, chef du service de l’économie : « Il n’y a pas de moyen d’actions directes du canton pour l’économie de proximité, c’est une tâche qui incombe aux communes ». La campagne avait été lancée en 2020 par le canton dans un contexte particulier. « Le canton arrive en appui, mais ce sont vraiment les communes qui donnent le ton pour l’économie de proximité », poursuit Matthieu Aubert.