Un appel à consommer et investir local

Consommer local, investir maintenant et créer de l’emploi ici. Voici trois slogans que les Neuchâtelois vont voir fleurir dans l’espace public et sur la toile. Une campagne de communication a été lancée et présentée jeudi matin. Elle est portée par l’Etat, l’Association des communes neuchâteloises, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, l’Union syndicale cantonale neuchâteloise et la section neuchâteloise de la Fédération romande des consommateurs ainsi que d’autres associations.