Les caissiers d’un trafic de stupéfiants condamnés

La version des prévenus n’a pas convaincu le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds. Trois membres d’une même famille ont été reconnus coupables jeudi d’avoir joué les caissiers dans des trafics de stupéfiants entre l’Albanie et la région neuchâteloise. Le père a été condamné à neuf ans de prison, la mère à six ans et le fils à 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant deux ans. Les parents devront quitter le territoire au terme de leur incarcération. Les juges ont renoncé à prononcer cette sentence pour le fils, né en Suisse. La procureure avait requis mercredi des peines allant de cinq à 12 ans de prison. Elle estimait que la fmaille avait récolté de l’argent portant sur 500 kilos de drogue pour les parents et de 250 kilos pour le fils. La Cour ne l’a pas suivie. Elle a retenu des quantités comprises entre 42 et 46 kilos.





Version des prévenus pas convainquante

L’explication selon laquelle les prévenus pensaient récolter de l’argent provenant d’un commerce de voitures avec les Balkans n’a pas été jugée crédible par les Juges. Pour motiver ce point, le tribunal a relevé les livres de comptabilité, les 127'000 francs retrouvés dans l’appartement du père et celui de la mère ainsi que les liasses de billets emballés dans de la cellophane découverts à la douane dans des voitures conduites ou immatriculées au nom du père. Ce dernier a aussi été reconnu coupable de blanchiment d’argent, contrairement aux deux autres.

Les prévenus devront aussi s’acquitter des frais en faveur de l’État à hauteur de 200'000 francs. Une partie sera prise sur la vente des voitures du père et du fils ainsi que des 127'000 francs retrouvés lors de l’arrestation de la famille.

Les avocats de deux des trois prévenus envisagent sérieusement de faire appel. /sma