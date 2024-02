Le funi de La Coudre en panne

Le funiculaire Chaumont-La Coudre à Neuchâtel est hors service. La liaison ne fonctionne plus depuis mardi vers 17h30, en raison d’une pièce endommagée.

Un arrêt du funiculaire était de toute manière planifié à partir de mardi prochain, pour procéder à la révision annuelle de l’installation. Une interruption qui doit en principe se prolonger jusqu’au 28 mars. Il est trop tôt pour dire si la panne va repousser ce délai. Pour procéder aux réparations, il faut commander une pièce à l’étranger et l’installer. Cette pièce, d’un poids de quatre tonnes environ, joue un peu le rôle d’une boîte à vitesses au sein du funiculaire.





Bus de remplacement

Pour assurer le service pendant les travaux, TransN a mis en place un service de bus. Celui-ci relie directement La Coudre à Chaumont, via les rues des Fahys, du Rocher, du Plan, et la route de Chaumont. La durée du trajet n’est prolongée que de quatre minutes. Par contre, il n’y a pas d’arrêts intermédiaires : si vous habitez Chaumont et que vous souhaitez par exemple vous rendre à la gare de Neuchâtel, vous allez passer devant, vous rendre jusqu’à La Coudre, puis revenir sur vos pas en prenant un second bus. Sur le site de TransN, on trouve de plus amples informations sur cette interruption. /jhi