Neuchâtel veut renforcer sa politique de l’emploi

Dans son rapport, le gouvernement neuchâtelois rappelle d’abord que le secteur tertiaire représente 37% de l’emploi total, et que le canton est le deuxième le plus industrialisé de Suisse. Neuchâtel est également au deuxième rang des cantons les plus exportateurs derrière Bâle-Ville : la bonne santé des entreprises neuchâteloises est donc liée à la conjoncture internationale. Alors que le contexte mondial reste tendu, Valérie Gianoli, cheffe du service de l’emploi reste confiante : « notre tissu économique est très agile et résilient » comme l’a montré l’après-covid.