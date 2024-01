Fin de parcours pour les trolleybus jaunes

Le remplacement de ces trolleybus jaunes a débuté au printemps 2023. Sur les 21 que comptaient la flotte, il n’y en avait plus que onze en service et à présent plus aucun. Ils ne circulaient plus ces derniers temps et vont totalement disparaître des routes de la région, sauf exceptions. « Ils sont vieux et surtout à plancher haut. Si les trolleybus les plus récents sont trop nombreux à être en révision, on mettra d’abord en circulation des autobus à plancher bas et seulement en dernier recours un de ces anciens trolleybus jaunes », précise Aline Odot.