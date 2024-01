Nouvelle casquette pour Victorien Vanoosten

Un rôle de plus dans le palmarès de Victorien Vanoosten. Le directeur artistique de l’ESN, l’Ensemble symphonique Neuchâtel, a été nommé directeur musical de l’Opéra de Toulon. Une nouvelle casquette qui ne remet pas en cause son travail au sein de l’ESN. Il continuera à travailler à Neuchâtel. Le chef d’orchestre a expliqué, jeudi dans La Matinale RTN, que « la plupart de la vie d’un chef c’est d’être invité dans différents orchestres et de diriger de par le monde. C’est assez rare qu’un orchestre fasse confiance pour vous donner l’opportunité de devenir directeur musical. Mais ce n’est pas rare non plus que des directeurs musicaux cumulent plusieurs mandats. »