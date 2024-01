Découvrir l’Hôtel de Ville de Neuchâtel autrement

Visiter l’Hôtel de Ville de Neuchâtel par le son, c’est maintenant possible. La SHAS, Société d’histoire de l’art en Suisse, a présenté jeudi un audioguide pour explorer le Péristyle autrement. Cette visite se fait à travers l’application gratuite « Swiss Arts in Sounds » qui permet de visiter les grands monuments du pays en son. L’application a pour but de faciliter l’accès à l’histoire. « L’idée, c’est vraiment de rendre l’information accessible au bon endroit, au bon moment », explique la directrice de la SHAS, Nicole Bauermeister.