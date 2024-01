L’insuffisance cardiaque, un problème de santé publique

L’insuffisance cardiaque touche environ 150’000 personnes en Suisse. Et chaque année, 12 à 15'000 nouvelles personnes sont diagnostiquées. Dans le canton de Neuchâtel, on recense entre 350 et 400 hospitalisations pour cause d’insuffisance cardiaque chaque année. C’est d’ailleurs l’une des causes principales d’hospitalisation. Ce problème de santé publique est au cœur de la prochaine Conférence des jeudis du Réseau hospitalier neuchâtelois. Cyril Pellaton, médecin-chef du Service de cardiologie du RHNe a rappelé mardi dans La Matinale que le cœur est un organe « qu’on peut schématiser comme une pompe musculaire qui permet d’envoyer le sang dans tous les autres organes du corps. » L’insuffisance cardiaque intervient quand le cœur ne parvient plus à pomper suffisamment de sang dans la circulation. « Et on se retrouve avec une insuffisance cardiaque qui limite les capacités physiques d’un patient. » Beaucoup de causes mènent à l’insuffisance cardiaque. « Une des causes les plus fréquentes est la maladie des vaisseaux coronaires qui irriguent le cœur. » L’hypertension artérielle est une autre cause très fréquente. Les symptômes sont divers, comme de la peine à souffler, notamment en faisant du sport, la fatigue ou encore la prise de poids. « C’est une pathologie qu’on doit considérer comme grave, parfois fatale. Mais l’insuffisance cardiaque reste traitable. » De très grands progrès ont d’ailleurs été faits dans les traitements ces dernières années. « Et le pronostic est à considérer comme meilleur qu’il ne l’était encore il y a quelques années. » Les traitements mis en place ont pour but de soulager les symptômes, de ralentir la progression de la maladie et d’améliorer la qualité de vie et la survie des patients. L’hygiène de vie est aussi importante. « On conseille aux patients de ne pas consommer trop de sel, pas plus de quatre à six grammes par jour, de ne pas fumer évidemment et de consommer de l’alcool avec modération. On privilégie aussi l’alimentation dite méditerranéenne et de limiter la viande rouge notamment. On leur conseille aussi de bien vérifier leurs paramètres vitaux, notamment de se peser chaque jour le matin et de prendre leurs pulsations, leur tension artérielle, ce qui permet de voir l’évolution de la maladie.»

La conférence sur l’insuffisance cardiaque se tient ce jeudi dès 19h à l’auditoire du RHNe à Neuchâtel. À suivre également sur la Facebook de l’établissement hospitalier. /sma