Jean-Pierre van Elslande fait ses adieux à l’Université de Neuchâtel

Il aura transmis sa passion pour la littérature française à plusieurs générations d’étudiants. Jean-Pierre van Elslande partira à la retraite à la fin du mois de janvier. Durant plus de 22 ans, ce spécialiste des XVIe et XVIIe siècles a exercé la fonction de professeur ordinaire à l’Institut de littérature française de l’Université de Neuchâtel.

C’est le « goût du partage pour une passion » qui a maintenu la flamme au fil de sa carrière, dit-il. Jean-Pierre van Elslande a aussi aimé suivre ses étudiants tout au long de leurs cursus et s’adresser à un public en perpétuel renouvellement.

Durant ces deux décennies, il a également vu l’Université de Neuchâtel évoluer au gré de la société. À ses yeux, le système de Bologne, qui a introduit les Bachelor et Master au début des années 2000, fait peser un poids certain sur les épaules des étudiants. « Les étudiants doivent rendre beaucoup plus de travaux qu’auparavant et ont moins de temps pour soigner l’expression écrite », analyse-t-il.