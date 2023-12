Des flammes à la rue de l’Ecluse

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi à Neuchâtel. Comme l’indique la Police neuchâteloise dans un communiqué, la centrale d’urgence a été avisée peu avant 1 heure du matin qu’un feu avait été constaté au numéro 61 de la rue de l’Ecluse. Sur place, les patrouilles ont aperçu des flammes qui surgissaient du toit : un appartement situé au cinquième et dernier étage était en feu. Le sinistre a été rapidement maîtrisé. Personne n’a été blessé, mais les occupants de l’immeuble et des bâtiments voisins ont été évacués, au total 46 personnes. Les locataires de trois appartements d’Ecluse 61 devront être relogés. Une enquête est ouverte et dans ce cadre, une personne a été interpellée par la police. /comm-jhi