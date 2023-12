Cent reptiles déménagent au Locle

Vingt-quatre heures pour déménager une centaine de serpents, lézards et autres caméléons, c’est le défi relevé par le refuge Reptile-Reptilien durant le week-end des 18 et 19 novembre. L’institution locloise a quitté ses petits locaux de la rue de la Gare pour rejoindre son nouvel environnement à la rue des Envers. Un espace trois fois plus grand qui permettra d’accueillir plus d’animaux, « parce que la demande est toujours en augmentation », explique Carlos Rodriguez, le directeur du refuge.

Transporter animaux et matériel dans les nouveaux murs n’a pas été une mince affaire. Il faut mettre chaque pensionnaire dans une boîte isothermique avec une chaufferette. Il ne doit pas s’écouler plus de 5 minutes avant que l’animal ne retrouve la chaleur de son terrarium.