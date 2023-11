TransN a mal à ses finances

Le fonctionnement actuel n’est pas impacté

Reste qu’aujourd’hui « les prestations sont fournies, les collectivités publiques nous garantissent leurs indemnités, donc on peut continuer à faire fonctionner l’entreprise », explique Raphaël Comte. « Et pour la population qui emprunte les transports publics, les défis financiers ne se ressentent que très peu », indique le président du conseil d’administration. Malgré tout, certains bus n’avaient pas pu circuler périodiquement ces derniers mois en raison de manque de chauffeurs. Raphaël Comte rappelle par ailleurs que TransN aura prochainement « du nouveau matériel roulant sur les réseaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel » visant à remplacer du matériel amorti et en bout de course. Raphaël Comte qui indique par ailleurs que « du nouveau matériel va arriver aux Ponts-de-Martel et on va investir des dizaines de millions de francs sur la ligne du Val-de-Travers et sur le Littorail pour refaire les gares et l’infrastructure. Pour la population, c’est une amélioration de la qualité ».

Désormais, l’objectif de TransN est de trouver des pistes d’économies d’ici l’été prochain. En plus de l’audit externe commandé, deux groupes de travail ont été mis sur pied. /aju