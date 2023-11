Pôle économique de la Tène : nouveau recours

La résistance contre le pôle de développement économique de La Tène se poursuit. Le mouvement citoyen « La Tène en transition » avait déposé une opposition collective en 2021 contre ce projet. « Elle a été levée par le Conseil d’État », annoncent les opposants. Ces derniers n’entendent pas en rester là et vont faire recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. « Nous sommes très surpris du balayage des expertises que nous avons mandatées », explique l’une des membres du mouvement, Sylvie Perrin Amstutz.

Contacté, le Service juridique du Canton de Neuchâtel confirme que « toutes les oppositions (il y a en avait au total 199, dont 186 identiques) aux plans d’affectation et d’alignement cantonaux ont été levées par le Conseil d’État. Ajoutant que « les plans respectent la législation en vigueur et notamment la législation sur l’aménagement du territoire ».

Le projet de Pôle économique de la Tène prévoit d’utiliser 23 hectares de terres agricoles entre le centre commercial de Marin Centre et le village d'Epagnier pour y installer 3’000 emplois à plein-temps et plus de 500 habitants. /jpp