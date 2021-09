Près de 200 oppositions au pôle économique de La Tène

Au total, 199 oppositions se dressent sur le chemin du pôle de développement économique prévu à La Tène. Le Conseil d’Etat neuchâtelois a fait part du chiffre exact ce lundi. Parmi ces oppositions, 186 sont identiques, selon le gouvernement.

Les arguments des opposants portent sur des préoccupations environnementales ainsi que sur la disparition de terres agricoles dans la zone concernée. Le Conseil d’Etat dit vouloir se donner le temps nécessaire pour traiter ces oppositions en faisant face « à la hauteur des enjeux ».

Le projet prévoit d’utiliser environ 23 hectares de terres agricoles entre le centre commercial de Marin Centre et le village d'Epagnier pour y installer 3’000 emplois à plein-temps et plus de 500 habitants.

La disparition de ces 23 hectares sera compensée par des réductions de la zone à bâtir. Un retour en zone agricole de 78 hectares, dont 45 hectares concernent des surfaces d'assolement, est prévu d’ici 2030. /comm-sbe