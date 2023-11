En 2222, les transports publics auront supplanté la bagnole sur le Pod

En l'an 2222, à quoi ressemblera l'avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds? La Métropole horlogère aura-t-elle fusionné avec Le Locle? Y aura-t-il encore de l'eau au Saut du Doubs? Pour tout savoir, il faut absolument lire la BD « Or en barre et faux semblants », tome III de la trilogie « L’or des sapins ». Le scénario de l'historien Raoul Cop et les illustrations de Maoro (Mauro Frascotti) nous offrent une vision plausible et pas trop déprimante de la vie telle qu'elle pourrait être dans 200 ans. « A cette époque, toutes les communes des Montagnes neuchâteloises auront fusionné, c’est l’évidence », glisse malicieusement Raoul Cop. Et accessoirement, la vie en Suisse sera devenue plus stricte, mais un peu moins qu'ailleurs en Europe, imaginent les auteurs.