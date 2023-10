Une nouvelle attaque de loup dans le canton

Le Canton de Neuchâtel a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle attaque de loup a eu lieu. Mercredi, un prédateur a tué trois moutons au lieu-dit Les Montus, sur la commune de Rochefort. Un garde-faune s’est rendu sur place pour réaliser une expertise d’usage. La responsabilité du loup dans l’attaque a été confirmée. Les mesures de protection installées sur l’exploitation n’étant pas conformes aux exigences fédérales, aucune autorisation de tir ne va être délivrée.

En l’espace d’un peu plus d’un mois, les loups ont provoqué la mort de 25 moutons et d’un veau. Le Canton a annoncé avoir lancé un tableau recensant toutes les attaques du prédateur. Il est consultable sur le site du Service de la faune, des forêts et de la nature. /comm-gpr