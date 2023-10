Les bulletins de vote sous haute surveillance à Neuchâtel

On vote ce dimanche ! Ces panneaux, vous les avez certainement vus dans vos communes. Les élections fédérales se tiennent dimanche et les citoyens sont appelés à déposer ou à envoyer par la Poste leurs bulletins de vote. Une enveloppe qui passe par plusieurs étapes avant son dépouillement. Le tout, sous haute sécurité. Et pourtant, nous entendons parfois : « Je ne vais pas voter, ça ne sert à rien, de toute façon, ils ont déjà tout décidé d’avance. » Quand elle entend ce genre de propos, Sarah Honsberger, cheffe du Service à la population de la ville de La Chaux-de-Fonds et préposée au contrôle des habitants, a relevé dans La Matinale RTN, qu’elle ne sait pas si ça l’a fait sourire ou pleurer. Mais elle tient à rassurer « chaque voix est scrupuleusement respectée. » Une fois que vous avez voté, les enveloppes sont récoltées et sont toujours « traitées avec deux personnes qui travaillent ensemble. Elles sont ouvertes, on regarde si la carte de vote est dument signée et datée et ensuite on scanne la carte de vote. » Les enveloppes sont ensuite timbrées avec le sceau de La Chaux-de-Fonds et mises dans des urnes elles-mêmes scellées. Ces urnes ne sont ouvertes que le dimanche matin du scrutin. « Et le dimanche, on a encore la police de la ville qui nous accompagne, et le transport de toutes les urnes se fait également en sa présence. » Plus d’une centaine de personnes sont mobilisées ce dimanche rien qu’à La Chaux-de-Fonds pour dépouiller le scrutin, dont des citoyens et des étudiants.