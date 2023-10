Le personnel des châteaux-musées neuchâtelois s’épuise faute de financement

Le projet de gestion commune des châteaux-musées de Valangin, Boudry et Colombier se heurte à un nouvel écueil. Après plusieurs rapports et années d’étude, la proposition de financement mise sur la table par le Canton de Neuchâtel déçoit les associations impliquées dans la gestion de ces différents lieux. L’État est propriétaire des châteaux. Une menace de fermeture du Musée de la vigne et du vin à Boudry plane même sur les discussions.





Le personnel des châteaux est épuisé

Colère, épuisement et dépit : voilà ce que ressentent les personnes qui portent l’activité muséale des châteaux de Valangin et de Boudry, celui de Colombier étant fermé au public depuis 2014.

La Société du Musée de la vigne et du vin à Boudry est à bout de souffle. Cela fait six ans que le conservateur alerte le Canton en disant qu’il souhaite prendre sa retraite après 42 ans passés à la tête des lieux. Sans successeur à l’horizon, il n’entend toutefois pas délaisser les près de 40'000 objets qui composent les collections. La Société du musée a expliqué à ses membres, dans un courrier que nous avons obtenu, qu’elle n’avait pas les moyens de financer un tel poste à un salaire décent. Une décision sera prise en cette fin d’année, alors que le Musée de la vigne et du vin vient d’inaugurer une nouvelle exposition à voir jusqu’au 24 décembre, intitulée Les esprits de l’apéro.

Il se peut que les collections partent vers d’autres cantons, par exemple. Patrice Allanfranchini, conservateur du Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry, est prêt à vider les lieux s’il le faut et à laisser à l’État un château vide.