Conflit israélo-palestinien : « La logique œil pour œil, dent pour dent, prévaut dans les deux camps »

Les affrontements font toujours rage en Israël et dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a repris le contrôle de sa frontière avec le territoire palestinien. Selon plusieurs observateurs, des centaines de véhicules blindés et des milliers d’hommes de Tsahal seraient amassés aux frontières de la bande de Gaza. Pour Riccardo Bocco, professeur émérite à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et spécialiste du Moyen-Orient, s’il y a une intervention terrestre, c’est un point de non-retour pour Benjamin Netanyahou. « En tant que Premier ministre, il va être confronté à un problème. S’il suit la logique de ses ministres ultra-orthodoxes, il va faire un génocide à Gaza. »