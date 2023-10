Le gibier n’a qu’à bien se tenir !

Reste que certaines évolutions sont constatées ces dernières années : « on voit l’arrivée progressive du cerf dans nos régions. On ne connait pas encore l’état de la population mais pas mal d’observations sont faites », note Gilles Walder. Une arrivée qui, pour l’instant, ne change pas la donne du chasseur puisque le cervidé est protégé.

Quant au « dada » du président, c’est la chasse « au chevreuil, naturellement. On chasse avec des chiens courants et des chiens traditionnels de race suisse. C’est la période où on peut lâcher nos chiens ; une sorte de finalité ».