Adapter la société aux personnes vivant avec un handicap

Un premier plan d’action cantonal en matière d’inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le Canton de Neuchâtel a présenté ce jeudi matin le document, qui fait suite à l’entrée en vigueur de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap, en 2022. Le programme se décline en onze axes et 45 mesures, en faveur d'une société « ouverte et inclusive ». Il a été élaboré par le département de l’emploi et de la cohésion sociale en concertation avec de nombreux autres services de l’administration cantonale. L’idée est de supprimer toutes les barrières qui les empêchent de vivre de manière autonome dans la société. Alors qu’on a beaucoup parlé d’intégration ces dernières années, on parle maintenant d’inclusion. « La différence, c’est de partir des besoins de la personne pour construire son projet de vie, et non de lui proposer une liste », relève Florence Nater, conseillère d’Etat en charge de la cohésion sociale et de l’emploi.