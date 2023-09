Un violeur incestueux derrière les barreaux

Les juges du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel ont reconnu coupable de viols et d’inceste un père de famille. Ils ont prononcé mercredi une peine de douze ans de prison ainsi qu’une expulsion de territoire pour une durée de 15 ans. L’homme était notamment accusé de viols et de violences sur son ex-femme et sa fille.





Une question de crédibilité

Lorsqu’elle a commencé la lecture du jugement, la présidente a d’emblée rappelé qu’il s’agissait d’une affaire de mœurs à huis clos et sans témoins oculaires. Une tâche délicate donc pour les juges qui se sont alors penchés sur la crédibilité des protagonistes. Lors de l’audience, l’avocate des plaignantes avait décrit l’horreur d’un quotidien rythmé par des viols, des séquestrations, des violences physiques ou encore des menaces de mort. Le prévenu avait rétorqué qu’il s’agissait d’affabulation.

Selon la présidente, les récits de la fillette et de sa mère sont cohérents, clairs et précis. Les juges estiment que la fille n’a pas pu inventer des détails aussi sordides et qu’elle n’avait pas été manipulée par sa mère. Lors de l’audience, le prévenu avait accusé la maman de fomenter un complot contre lui lorsqu’il est parti refaire sa vie avec une autre femme. Là-aussi, les juges ont balayé cette théorie en expliquant que les accusations de son ex-femme portant sur les actes sexuels ne sont arrivées que dans un deuxième temps dans l’enquête.





Peine lourde

Ces conclusions, couplées à l’absence de remords et le déni du prévenu face aux évènements, ont poussé les juges à aller plus loin que la peine de prison réclamée par le Ministère public. En plus des 12 ans d’incarcération et de l’expulsion du territoire suisse pour 15 ans, l’homme devra suivre un traitement ambulatoire et se conformer à une interdiction à vie d’exercer une activité en lien avec des mineurs. Il devra également verser 50'000 francs de tort moral à sa fille et 20'000 à son ex-compagne. Enfin, le prévenu va devoir s’acquitter de plus de 60'000 francs de frais de la cause et d’avocats.

L’avocate des parties plaignantes a déclaré que le jugement donnait pleinement satisfaction à ses clientes. En revanche, l’avocate du prévenu a annoncé qu’elle se réservait le droit de faire appel, une fois le jugement motivé étudié. Les différentes parties ont 20 jours pour faire recours contre cette décision. /dpi