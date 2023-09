Association CORA : C’est quoi ton truc ?

Être là pour les autres, c’est le vrai point de départ pour l’Association CORA. Avec pour but d’accueillir des personnes afin de les aider et de les informer, elle ne se limite pas dans la diversité de ses activités. Un Bric-à-Brac (magasin de seconde main), un Bric-Café qui propose le système du café suspendu et des clubs de midi pour les séniors, l’Association CORA est sur tous les fronts. Et elle ne manque pas de projets pour le futur, comme nous l’expliquait dans La Matinale sa directrice, Christelle Isler :