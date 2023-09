Les trains bientôt en service entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel

La tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises le 24 juillet a causé d’importants dégâts sur l’infrastructure des lignes ferroviaires transN. Après remise en état et remplacement des éléments endommagés, les trains pourront à nouveau circuler sur la ligne 222 entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel dès le lundi 11 septembre, annonce la société de transport dans un communiqué. Le train avait déjà repris du service sur le tronçon entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne le 7 août.

La ligne 224 entre Le Locle et Les Brenets reste desservie par bus. L’avancement des interventions qui y sont menées laisse envisager une reprise de son exploitation ferroviaire en fin d’année. /comm-rgi