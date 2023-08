Reprise du Littorail entre Boudry et Colombier le 12 septembre

Pas de trams jusqu’à Boudry pour la Boudrysia. Le Littorail reprendra du service le mardi 12 septembre sur le tronçon entre Boudry et Colombier. C’est une semaine plus tard que prévu, indique transN dans un communiqué jeudi soir. Ce retard est dû à « des problèmes techniques et à des retards de livraison ». Les travaux avaient commencé le 1er mai dernier dans le but de rénover la gare d’Areuse, la halte des Chézards à Colombier et de renouveler la voie entre Areuse et Colombier.







Des bus en renfort pour la Boudrysia

Entre le vendredi 8 et le dimanche 10 septembre, des bus supplémentaires seront mis en place à l’occasion de la Boudrysia. Les véhicules de remplacement circuleront selon l’horaire de chantier, avec un dernier départ de l’arrêt Tuilière à Boudry à 00h11 jusqu’à l’arrêt Bas-des-Allées. Vendredi et samedi, de 19h30 à 22h, un bus additionnel circulera entre ces deux arrêts dans les deux sens. Ces mêmes soirs, cinq bus supplémentaires conduiront les participants de la Boudrysia toutes les dix minutes de 22h30 à 03h30, sur l’entier de la ligne, jusqu’à la Place Pury à Neuchâtel.

Pour les besoins de la fête, le terminus de bus de la ligne 215 sera déplacé à l’arrêt Tuilière du jeudi 7 septembre à 13h, jusqu’au lundi 11 septembre à 18h.







Le Littorail circulera dès le 12 septembre selon l’horaire publié, disponible sur le site internet et sur l’application mobile transN. /comm-mma