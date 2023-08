Les adieux de Laurent Kurth à la vie politique

Un timing réfléchi

L’annonce de la démission de celui qui a passé près d’une vingtaine d'années dans des postes à responsabilités exécutives en a surpris plus d’un. Pourtant comme le soulignait RTN, le calendrier choisi par le socialiste présente des avantages, notamment pour son parti. Une lecture que ne partage pas forcément le principal intéressé. « J’ai souhaité que l’élection complémentaire ne soit pas mélangée à une autre élection et que la personne qui me remplacera ne le fasse pas seulement pour six mois », détaille Laurent Kurth.





Une carapace solide

Durant ses onze ans à la tête du Département des finances et de la santé, Laurent Kurth a souvent dû défendre un positionnement peu fréquemment en accord avec celui de son parti. Pour le socialiste ça n’a pas été forcément été un problème d’autant que pour lui « si on n’aime pas la confrontation des idées, il ne faut pas prendre ce type de mandat ». Ancien conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, Laurent Kurth a vu son mandat être marqué par le désamour que lui porte une majeure partie de la population à La Chaux-de-Fonds, à cause notamment des emprunts toxiques et de la problématique de l’hôpital unique. « Ça serait excessif de dire que ça ne me touche pas, mais on n’embrasse pas cette fonction sans faire une séparation claire entre la dimension personnelle et celle liée à la fonction », note le socialiste. /dpi