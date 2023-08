José Saiz : « Je n’aimerais pas qu’on prenne une casquette de buts »

C’est un évènement du côté des Fourches. Le FC St-Blaise accueille dimanche le FC Bâle dès 14h dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de Suisse de football. Un défi pour un club de 2e Ligue neuchâteloise, tant du point de vue logistique que sportif. L’entraîneur du FC Saint-Blaise José Saiz a indiqué vendredi dans La Matinale qu’il s’agissait avant tout d’une fête qui « couronne la super saison qu’on a fait l’année passée avec la Coupe et le Championnat ». Sur le terrain, il va aussi falloir faire des choix, à commencer par les joueurs qui seront alignés dimanche. « Le côté sportif prime, mais je tiens quand même compte de ce qui s’est passé l’année passée. (…) À valeur égale, les joueurs qui étaient là ont un petit avantage par rapport à ceux qui sont arrivés cette année ». José Saiz va aussi adapter sa stratégie pour affronter le club de Super League. « On aura beaucoup moins le ballon que d’habitude. On va jouer avec trois défenseurs centraux pour essayer de solidifier l’axe de la défense ». Le but pour l’entraineur, c’est de ne pas « prendre une casquette de buts ». Et pourquoi pas, réaliser l’exploit qu’il a vécu en 2002 lors de la même compétition. José Saiz jouait alors à Colombier. Son équipe ne s’était inclinée que 1-0 face à Bâle.