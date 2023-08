Accueillir Bâle : un défi logistique pour le FC St-Blaise

Le défi est de taille pour un club de 2e ligue neuchâteloise : le FC St-Blaise accueille le FC Bâle et ses supporters dimanche aux Fourches, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de Suisse de football. Le défi n’est pas uniquement sportif, mais aussi logistique. Depuis un mois et demi, les dirigeants du club st-blaisois ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour transformer cet événement en une fête.

Il est vrai que la perspective d’accueillir quelque 600 supporters bâlois peut inquiéter. Un dispositif sécuritaire a été mis en place en collaboration avec la Police neuchâteloise, la Commune et le club rhénan : « On est en contact avec la responsable de leurs supporters, qui viendront en train ce jour-là. Elle me parle d’une ambiance bon enfant. Les Bâlois sont là pour faire la fête. Ils aiment cet esprit de la Coupe. Tout va bien se passer », rassure le président du FC Saint-Blaise Benjamin Jaggi.