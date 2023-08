Une bourse de la Fondation Suisse d’études à un Neuchâtelois

L’étudiant neuchâtelois espère pouvoir réaliser son travail de Master dans l’approche juridique du traitement des flux migratoires en Europe et du principe du non-refoulement. « L’État qui est mis en accusation entre guillemets, puisqu’on ne parle pas encore de tribunal étatique, pourra lui aussi participer à la procédure et sera peut-être plus à même de respecter une décision arbitrale lorsqu’elle sera rendue. »