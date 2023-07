Suppression de certaines courses sur le réseau TransN

TransN confronté à un manque de chauffeurs. De ce fait, les Transports publics neuchâtelois ont dû supprimer ce jeudi un tour de service à Neuchâtel et un à La Chaux-de-Fonds. Il en sera de même vendredi. Avec des absences pour maladie et accident, l’entreprise est confrontée à un pic subit d’absentéisme parmi le personnel de conduite des bus. Le recours à du personnel administratif ou d’encadrement pour remplacer les absents a permis d’assurer 98,9% des prestations.

Vendredi, un tour de service sera supprimé sur la ligne 101 (Cormondrèche – Place Pury – Marin) entrainant la suppression de 5 paires de courses entre 13h00 et 20h30. Si le manque de personnel devait se reproduire, seuls les réseaux urbains de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds seraient impactés et uniquement en journée. TransN conseille aux voyageuses et voyageurs de consulter les infos trafic en ligne sur le site et sur l’application mobile TransN avant leurs déplacements. Les courses supprimées y sont indiquées. /comm-sma