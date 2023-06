Boudry veut se prémunir contre les glissements de terrain 

Le sol bouge. Face à cette réalité, le Conseil communal de Boudry sollicite un crédit de 770'000 francs pour sécuriser le versant Marfaux, situé au-dessus de l’Areuse, entre le pont Jean-Jacques Rousseau et le chemin des Repaires. Le Conseil général est appelé à se prononcer sur ce dossier lors de sa séance de lundi soir.





Deux secteurs à sécuriser

Ce secteur est propice aux glissements de terrain. Des mesures urgentes avaient déjà dû être prises en 2014 pour sécuriser la zone à la suite d’une accélération du phénomène, connu depuis une trentaine d’années. La Commune a commandé diverses études pour mieux cerner la situation. Sur cette base, l’exécutif a choisi de sécuriser deux secteurs en particulier : la tour Marfaux et les habitations de la rue Louis-Favre, à l’exception d’une zone de jardins. Si le crédit est accepté et que la procédure ne rencontre pas d’oppositions, les travaux devraient démarrer cet hiver et se terminer au début du printemps 2024, selon le conseiller communal en charge du dossier Luigi d’Andrea. Des parois gunitées-clouées seront installées pour sécuriser le versant. Il s’agit de béton projeté avec des ancrages insérés dans la falaise.